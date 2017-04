Trump diz que uso de bomba no Afeganistão foi um 'evento bem-sucedido'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o lançamento de uma bomba americana no leste do Afeganistão nesta quinta-feira. Segundo o republicano, o uso da "mãe de todas as bombas" em solo afegão foi um "evento bem-sucedido".

Na Casa Branca, Trump disse que os EUA têm o melhor exército do mundo e que seu governo deu a autorização para a operação. A bomba lançada foi uma GBU-43, chamada de "mãe de todas as bombas", por ser a maior bomba não nuclear do arsenal americano. Segundo o Pentágono, a intenção era reduzir obstáculos na área e manter o impulso na ofensiva contra militantes do grupo terrorista Estado Islâmico.

O presidente americano também foi questionado sobre a Coreia do Norte. Trump repetiu que a Coreia do Norte é um problema e que a China tem ajudado os EUA na contenção da "ameaça" de Pyongyang.

Veja Também

Comentários