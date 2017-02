O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, citou alguns pontos de sua política fiscal "histórica" e disse que vai tornar muito mais difícil o processo de saída de empresas do país. Ele também garantiu que proverá alívio fiscal "massivo" para a classe média e criticou a gestão Obama, que, segundo Trump, "criou mais dívidas do que todos outros presidentes juntos". "Acredito firmemente no livre comércio, mas ele também precisa ser justo", ponderou. (Flavia Alemi - [email protected] )

Veja Também

Comentários