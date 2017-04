Trump diz que tiroteio em Paris 'se parece muito com um ataque terrorista'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o tiroteio que ocorreu nesta quinta-feira no distrito de compras da avenida Champs-Elysées, em Paris, "se parece muito com um ataque terrorista". Trump aproveitou o momento para prestar condolências ao povo francês.

Durante uma coletiva de imprensa com o primeiro-ministro da Itália, Paolo Gentiloni, o presidente também comentou sobre ações dos EUA em relação a outros países. Em relação à Coreia do Norte, o presidente disse que seu governo está "em muito boa forma" sobre essa situação. Ele repetiu que tem um grande respeito pelo presidente chinês, Xi Jinping, e reforçou que nunca viu a China trabalhando tanto quanto agora para ajudar os EUA em relação a Pyongyang. Segundo Trump, "Xi Jinping irá tentar nos ajudar bastante com a Coreia do Norte. Vamos ver o que acontece".

Trump voltou a criticar o acordo nuclear do Irã e disse que ele nunca deveria ter sido assinado. O republicano também indicou que está analisando o que fazer em relação ao pacto. Questionado sobre o papel dos EUA na Líbia, Trump disse que ele é inexistente e que o seu governo continuará a lutar contra o Estado Islâmico.

