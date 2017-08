Trump diz que terror islâmico deve ser barrado "por todos os meios necessários"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou o Twitter na manhã desta sexta-feira para falar sobre a necessidade de garantir proteção às fronteiras. Ontem, o republicano condenou o episódio de terrorismo ocorrido na Espanha.

"O Terrorismo Islâmico Radical precisa ser barrado por todos os meios necessários! Os tribunais precisam devolver nossos direitos de proteção. Nós precisamos ser duros!", afirmou Trump. A Casa Branca trava uma disputa na Justiça americana para impor um veto temporário à entrada de pessoas de seis países de maioria muçulmana.

Trump também criticou os "democratas obstrucionistas", que segundo ele tornam mais difícil a questão da segurança no país. "Eles usam os tribunais e atrasos associados todas as vezes. Isso precisa acabar!", disse o presidente. Ainda assim, Trump garantiu que a segurança interna está em alerta ante qualquer sinal de problemas. "Nossas fronteiras estão mais rígidas do que nunca!", garantiu.

