Trump diz que tem evitado NY porque as viagens saem caro para os americanos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que não tem retornado a sua cidade natal, Nova York, porque "voltar é muito caro para o país".

Em uma entrevista concedida à Fox News, ele afirmou que se sente culpado quando retorna à Trump Tower porque as autoridades fecham as ruas próximas e ele "odeia ver os nova-iorquinos com as ruas fechadas". Ele disse que em vez disso vai para seus clubes porque eles têm "centenas de acres" e as ruas permanecem abertas. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários