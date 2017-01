Trump diz que seus dois filhos vão gerenciar a Trump Organization

O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que no final de semana recebeu uma proposta de US$ 2 bilhões para fazer um negócio em Dubai, mas resolveu recusar a operação. O republicano usou este exemplo para ressaltar que pode ele vai passar a condução de seus negócios para seus dois filhos e um sócio.

Ao falar de seus negócios, Trump chamou para a entrevista a advogada Sheri Dillon para explicar a separação das operações de seu conglomerado com suas funções de presidente dos EUA. Ela comparou as finanças de Trump às do bilionário Nelson Rockefeller quando este se tornou vice-presidente.

Na entrevista, a advogada explicou que os ativos de Trump serão passadas para uma Trust, que será administrada por seus filhos e um sócio em um esforço para evitar conflitos de interesse.

A advogada ressaltou ainda que Trump planeja doar para o governo dos EUA qualquer royalties que estrangeiros paguem para seus hotéis, incluindo um novo empreendimento que começou a funcionar ao lado da Casa Branca. "Desta forma, será o povo americano que vai lucrar", disse a advogada.

Os mais de 250 jornalistas no evento concentraram suas perguntas sobre a Rússia e a relação do republicano com Vladimir Putin. Trump ressaltou diversas vezes que não tem negócios com a Rússia, nem empréstimos. "Não sei se vou me dar bem com Putin, mas acredito que sim."

Trump disse que relações melhores com a Rússia serão positivas para os EUA. Ele ressaltou ainda que hackers russos tentaram invadir os computadores do Partido Republicano, mas não conseguiram. "A Rússia não tem material comprometedor contra mim", afirmou na entrevista.

Uma repórter insistiu para Trump mostrar sua declaração de Imposto de Renda, que até agora ele evitou fazer. É comum nos EUA os presidentes revelarem suas declarações. O republicano respondeu que os únicos interessados na sua declaração são os jornalistas, não o povo americano.

