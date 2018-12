Trump diz que sem para muro com o México, o governo pode paralisar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou hoje (11) paralisar seu próprio governo por falta de fundos se o orçamento que o Congresso deve aprovar neste mês não incluir uma quantia que considere suficiente para construir o muro na fronteira com o México.

Trump se pronunciou assim durante discussão no Salão Oval com os líderes democratas na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e no Senado, Chuck Schumer.

"Se não conseguir o que quero, fecharei o governo. Estou orgulhoso de fechar o governo devido à segurança fronteiriça. A honra desta vez será minha. Da última vez foi sua, desta vez será minha, eu fecharei", afirmou Trump a Schumer.

O Congresso deve aprovar novos fundos para o governo federal antes de 21 de dezembro, e Trump exigiu que nesse orçamento sejam incluídos US$ 5 bilhões para a construção do muro na fronteira com o México.

Schumer e Pelosi compareceram nesta terça-feira (11) à reunião com Trump com uma oferta de US$ 1,3 bilhão a serem aprovados para a segurança na fronteira, mas expressaram rejeição ao projeto do muro.

"É gastar muito dinheiro e não resolver o problema", opinou Schumer sobre investir no muro.

* Com informações da EFE