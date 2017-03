Trump diz que reunião com presidente da China será 'muito difícil'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou seu perfil no Twitter para comentar que a reunião entre ele e o presidente da China, Xi Jinping, marcada para a próxima semana, será "muito difícil".

De acordo com Trump, os EUA não podem mais ter déficits comerciais e nem perda de empregos em massa. "As empresas americanas devem estar preparadas para olhar para outras alternativas", disse o presidente, sem dar mais detalhes do assunto.

Trump e Xi Jinping irão se encontrar nos dias 6 e 7 de abril em Mar-a-Lago, na Flórida. A reunião teria sido o motivo por trás da remarcação de um encontro de representantes da Organização da Aliança do Tratado do Atlântico Norte (Otan), originalmente marcada para 5 e 6 de abril, em Bruxelas. Essa reunião foi remarcada após o secretário de Estado americano, Rex Tillerson, afirmar que tinha um conflito de agenda.

