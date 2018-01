Trump diz que respeita povo africano e anuncia visita Tillerson ao continente

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou carta à líderes do continente africano em que afirma que "respeita profundamente" o povo da África e que o secretário de Estado, Rex Tillerson, fará uma "visita estendida" ao continente em março.

A carta, datada de quinta-feira, é endereçada à líderes africanos no momento em que estes se reúne na Cúpula da União Africana neste final de semana, na capital da Etiópia.

Diplomatas americanos tentaram por dias apaziguar os ânimos e expressar sua condenação, após relatos de que Trump teria chamado as nações do continente de "países de merda". O presidente americano negou que teria realizado os comentários, mas pessoas que estavam presentes no momento em que proferiu as palavras afirmam que é o relato é verídico.

Espera-se que no encontro, a Cúpula da União Africana, composta por 55 nações, responda aos supostos comentários de Trump. Fonte: Associated Press.