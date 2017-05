Trump diz que projeto de financiamento é "vitória" para povo americano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o projeto de financiamento ao governo de US$ 1 trilhão que os republicanos e democratas no Congresso apoiaram, em um acordo bipartidário. Segundo o presidente, o projeto é uma "clara vitória" para o povo americano. Mais cedo, Trump havia feito críticas devido ao fato de o projeto ter deixado de lado questões importantes de sua agenda política, como a construção de um muro na fronteira com o México.

Trump destacou o aumento de US$ 21 bilhões nos gastos com defesa, "que terminam com anos de cortes dolorosos" no orçamento militar americano. O presidente participava de um evento na Casa Branca com o time de futebol da Força Aérea, que recebeu uma homenagem.

O acordo bipartidário que ocorreu ontem no Congresso para financiar as operações do governo até o fim de setembro, quando termina o ano fiscal, deixou de lado o plano de Trump para a construção do muro na fronteira com o México - uma exigência dos democratas para apoiar o financiamento.

No entanto, Trump usou o momento para afirmar que o muro na fronteira está começando a ser construído e destacou que o valor do projeto conta com o maior aumento no financiamento para a segurança das fronteiras em 10 anos, "o suficiente para fazer o pagamento inicial do muro". "Começamos a construir o muro e vamos manter fora do país membros de gangues, criminosos e traficantes de drogas e de pessoas", declarou.

O republicano ainda comentou sobre o projeto da reforma da saúde e disse aos presentes, incluindo o líder de seu partido na Câmara, Paul Ryan, de que "agora é a hora" de votar a medida. No entanto, ainda é incerto se os republicanos contam com o número suficiente de votos para aprovar a reforma.

