Trump diz que povo do Irã quer mudança e defende estímulos à economia dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a chamar a atenção para os protestos no Irã em sua conta no Twitter. "Os regimes opressivos não podem durar para sempre, e chegará o dia em que o povo iraniano enfrentará uma escolha. O mundo está assistindo!", disse Trump. Em outro tuíte, ele afirmou que "o mundo inteiro entende que o bom povo do Irã quer mudança" e que os líderes do país temem a força da população iraniana.

Trump defendeu ainda o seu uso de redes sociais e voltou a criticar o que qualificou de fake news (notícias falsas). "Eu uso as mídias sociais não porque eu goste, mas porque é a única maneira de lutar contra uma 'imprensa' muito desonesta e injusta, agora referida com frequência como Fake News Media. Fontes falsas e inexistentes estão sendo usadas com mais frequência do que nunca", escreveu.

O presidente dos EUA defendeu ainda as suas políticas para estimular a economia norte-americana. "Os empregos estão aumentando, e as empresas estão voltando para os EUA. Regras desnecessárias e altos impostos estão sendo dramaticamente cortados, e isso só vai melhorar", afirmou Trump.