Trump diz que Pensilvânia terá um corte de impostos de US$ 11 bilhões neste ano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que o estado da Pensilvânia "verá um corte de impostos de US$ 11 bilhões neste ano", graças à reforma tributária sancionada por ele no final do ano passado.

Em um discurso em uma fábrica em Coraopolis, na Pensilvânia, Trump exaltou as ações de seu governo e elogiou empresas que anunciaram investimentos nos EUA, por causa da reforma tributária e do recuo de certas regulamentações. "Nunca houve tempo melhor para se investir nos EUA como agora".

O presidente lembrou que a Apple prometeu investir US$ 350 bilhões nos EUA, com novos projetos e fábricas e a Toyota, que vai construir uma fábrica no estado de Michigan.

Após a aprovação da reforma tributária, a Apple ainda anunciou que, com o dinheiro que poupar com o corte de impostos, vai pagar um bônus de US$ 2.500,00 a cada funcionário. Trump lembrou que a American Airlines e a Comcast fizeram promessas semelhantes.

Ao se vangloriar das vitórias dos republicanos no Congresso, Trump lembrou que os americanos não terão mais de pagar multa por não ter plano de saúde, uma vez que o mandato individual da lei de saúde do ex-presidente Barack Obama foi revogado.

Trump também afirmou no discurso que a taxa de desemprego entre negros nunca esteve tão baixa nos EUA e disse que o desemprego entre mulheres e latinos também está muito baixo. (Matheus Maderal - matheus.maderal@estadao.com)