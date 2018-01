Trump diz que palestinos devem retornar às negociações de paz

Além disso, Trump comentou que espera uma "versão menor" da embaixada americana em Israel já em Jerusalém no próximo ano. No entanto, o republicano não deu mais detalhes sobre o assunto - Foto: Kevin Lamarque

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que os palestinos devem retornar às negociações de paz com Israel para que continuem a receber a ajuda de Washington. Os comentários do líder americano foram feitos a repórteres durante encontro com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Em Davos, para o Fórum Econômico Mundial, Trump disse que esperava um acordo de paz entre israelenses e palestinos, mas afirmou que os palestinos haviam "desrespeitado" os EUA ao se recusarem a se encontrar com o vice-presidente americano, Mike Pence, em sua viagem ao Oriente Médio no início desta semana. "Nós damos centenas de milhões de dólares a eles", queixou-se Trump, dizendo que deseja conversar sobre isso. "Esse dinheiro está sobre a mesa e não vai para eles, a menos que eles se sentem e negociem a paz."

Não ficou claro sobre quais fundos específicos o presidente ameaçou reter. De acordo com os números do Departamento de Estado, os EUA estão planejando dar à Cisjordânia e a Gaza US$ 251 milhões neste ano fiscal. Os EUA informaram as Nações Unidas, na semana passada, que irão reter US$ 65 milhões da agência da ONU destinada a ajudar os refugiados palestinos - valor que representa mais da metade dos US$ 125 milhões que os EUA deveriam dar neste ano para a agência em um primeiro pagamento.

Além disso, Trump comentou que espera uma "versão menor" da embaixada americana em Israel já em Jerusalém no próximo ano. No entanto, o republicano não deu mais detalhes sobre o assunto.