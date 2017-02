Trump diz que país vive crise de segurança e que muro impedirá entrada de drogas

Em um discurso para autoridades policiais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o país vive uma crise de segurança em grandes cidades como Chicago e que é preciso impedir a entrada massiva de drogas nos EUA com a construção de um muro na fronteira.

"Temos de lugar contra as gangues de imigrantes ilegais que vendem drogas. Vamos botar eles para fora e construir um muro, que será imenso", declarou. Ele voltou a defender a construção de um muro e usou como exemplo o muro de separação de Israel com os territórios palestinos. "Pergunte para Israel se os muros funcionam, você verá o que eles dirão", comentou.

O presidente norte-americano também saudou o trabalho dos policiais e disse que haverá "tolerância zero" com violência contra a corporação. "Temos que trabalhar com a polícia, não contra a polícia. Não acreditem na mídia desonesta que diz que os policiais não são importantes", afirmou.

