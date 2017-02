Trump diz que não tem negócios com a Rússia e lembra do acordo de Obama com Irã

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a rechaçar as alegações sobre suas relações com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e ainda lembrou do acordo que o ex-presidente Barack Obama fez com o Irã.

"Eu não sei sobre o Putin, não tenho negócios na Rússia, e os opositores estão ficando loucos - mas Obama pode fazer um acordo com o Irã, #1 no terror, sem problemas!", escreveu Trump em sua conta no Twitter.

No domingo, Trump disse respeitar Putin, em entrevista à rede de TV Fox. Quando o entrevistador chamou o líder russo de "assassino", Trump retrucou que os Estados Unidos têm muitos deles. "O que você acha? Nosso país é tão inocente?", disse Trump a Bill O'Reilly, em um trecho da entrevista divulgado pela rede.

Em julho de 2015, o Irã e grandes potências - incluindo os EUA - fecharam um acordo histórico para limitar o programa nuclear iraniano e impedir que o país desenvolva uma bomba atômica. O acordo, porém, retirou uma série de sanções impostas ao Irã que muitos afirmam que dará mais poderes ao país.

