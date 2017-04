Trump diz que líder norte-coreano "age de forma errada" e critica Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, "está agindo de forma errada", durante entrevista exclusiva à rede de TV americana Fox Business.

Nos últimos dias, cresceram as tensões entre os EUA e a Coreia do Norte. Na entrevista, Trump confirmou que os EUA estão enviando uma frota de navios em direção à Península Coreana, na esteira de uma série de testes com mísseis realizados pelos norte-coreanos.

Ontem, a mídia estatal norte-coreana sugeriu um possível ataque nuclear contra "elementos inimigos". Já Trump, no Twitter, voltou a pressionar a China a intermediar uma solução para a questão da Coreia do Norte e afirmou que Pyongyang está "procurando encrenca".

Ao ser perguntado se considera Kim Jong Un "mentalmente são", Trump disse à Fox Business que "não sabe e não o conhece" pessoalmente. Em nenhum momento, o republicano o citou pelo nome.

Em outra parte da entrevista, Trump fez alusão ao presidente da Síria, Bashar al-Assad, ao afirmar que a Rússia está apoiando uma pessoa "verdadeiramente maquiavélica".

"Acho que isso é muito ruim para a Rússia. Acho que isso é muito ruim para a humanidade", disse Trump, referindo-se ao fato de Moscou ser aliada do regime sírio.

Na semana passada, os EUA bombardearam alvos na Síria, em retaliação a um ataque químico que teria sido lançado dias antes por forças do governo sírio contra seus próprios cidadãos.

