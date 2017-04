Trump diz que líder da Coreia do Norte "precisa se comportar"

Um dia após um fracassado teste de mísseis na Coreia do Norte, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o líder do país, Kin Jong Un, "precisa se comportar". Ao mesmo tempo, o vice-presidente americano, Mike Pence, advertiu que na zona desmilitarizada coreana que "a era da paciência estratégica dos EUA está acabada".

Trump fez o comentário ao ser questionado por um repórter da CNN sobre que mensagem enviaria ao líder norte-coreano.

Mais cedo, o embaixador da Coreia do Norte na Organização das Nações Unidas, Kim In Ryong, acusou os EUA de pressionarem Pyongyang para uma guerra nuclear. Fonte: Associated Press.

