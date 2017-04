Trump diz que lançamento de míssil da Coreia do Norte é desrespeito à China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que o lançamento de um míssil balístico pela Coreia do Norte foi um desrespeito à China. Pequim é o principal aliado da Coreia do Norte e o governo americano busca apoio dos chineses para pressionar Pyongyang a desistir de seu programa nuclear e controlar seu programa de mísseis.

Militares da Coreia do Sul e dos EUA afirmaram que a Coreia do Norte realizou um teste com míssil balístico na manhã deste sábado (hora local). De acordo com as fontes citadas por agências internacionais, o teste falhou. A Casa Branca informou anteriormente que Trump havia sido informado sobre o teste.

"A Coreia do Norte desrespeitou os desejos da China e de seu altamente respeitado presidente Xi Jinping, quando ela lançou, embora sem sucesso, um míssil hoje. Ruim!", escreveu o presidente americano em sua conta no Twitter.

Veja Também

Comentários