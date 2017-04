Trump diz que Kim Jong-un é "muito esperto" e não exclui opção militar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, qualificou hoje (30) o líder norte-coreano Kim Jong-un como "um cara muito esperto", e reforçou que a opção militar continua sobre a mesa diante das contínuas provocações de Pyongyang. As informações são da Agência EFE.

"Mesmo muito jovem, foi capaz de assumir o poder. Muita gente, tenho certeza, tentou tirá-lo do poder", disse Trump em uma entrevista ao programa Face the Nation da emissora CBS.

"E foi capaz de mantê-lo. Portanto, obviamente é um cara muito esperto", acrescentou o presidente norte-americano.

Sobre os testes de mísseis balísticos do regime da Coreia do Norte, Trump ressaltou que está trabalhando com o presidente chinês, Xi Jiping, um dos poucos interlocutores que Pyongyang escuta, para diminuir as tensões.

"Se ele preparar um teste nuclear, não ficarei feliz. E não acredito que Xi, que é um homem muito respeitado, fique feliz", afirmou Trump, que completou neste fim de semana cem dias no poder.

Sobre a possibilidade de que os EUA recorram a uma solução militar contra as ações do regime norte-coreano, o presidente americano foi lacônico: "Não sei, já veremos".

Pyongyang realizou ontem (29) um novo teste de um míssil balístico, que, aparentemente, explodiu minutos depois de seu lançamento, segundo fontes militares sul-coreanas e dos EUA.

Washington pediu ajuda à China para levar Pyongyang de volta a uma mesa de negociação, mas sem descartar uma ação militar.

No início deste mês, Pequim pediu "prudência" a todas as partes após outro lançamento de míssil balístico por parte da Coreia do Norte.

