Trump diz que Kim e ministro da Coreia do Norte não devem durar no poder

São Paulo, 24 (AE) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou no Twitter o discurso realizado no sábado pelo ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Ri Yong Ho, na Assembleia da Organização das Nações Unidas. Em sua fala, Ri disse que o insulto de Trump ao líder norte-coreano, Kim Jong-un, qualificando-o como "homem do foguete", tornaria "a visita de nosso foguete a todo território dos Estados Unidos como ainda mais inevitável".

Trump, por sua vez, afirmou que ouviu o discurso do ministro norte-coreano na ONU. "Se ele ecoa os pensamentos do Pequeno Homem do Foguete Kim, eles não estarão por aí por muito mais tempo", escreveu Trump.

Ri qualificou Trump como "uma pessoa mentalmente perturbada". Em seu primeiro discurso na Assembleia Geral, o presidente americano havia ameaçado "destruir totalmente" a Coreia do Norte, caso seja provocado.

