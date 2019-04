Trump diz que Irã é o principal regime patrocinador do terrorismo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que "o regime iraniano é o principal país patrocinador do terrorismo", ressaltando que o Irã "exporta mísseis perigosos, alimenta conflitos no Oriente Médio e apoia práticas terroristas".

Em comunicado à imprensa, a Casa Branca afirma que a medida de incluir o Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica do Irã, incluindo a Força Quds, unidade especial do grupo, como uma Organização Terrorista Estrangeira (FTO, na sigla em inglês), coloca outros governos e o setor privado "em alerta sobre a natureza terrorista do grupo, que opera empresas de fachada e instituições no mundo todo para financiar o terror".

O texto informa, também, que o governo direcionou a medida contra o regime iraniano, e não contra o povo do Irã, "que é vítima do regime".