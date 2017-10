Trump diz que irá anunciar nome do próximo presidente do Fed na próxima semana

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que anunciará o nome do próximo presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) "em algum momento" na próxima semana, visto que "as pessoas estão esperando ansiosamente a minha decisão" sobre quem comandará a instituição.

Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Trump comentou que o próximo presidente do banco central será "uma pessoa que fará um trabalho fantástico". O republicano disse ter uma pessoa específica em mente e afirmou que todos ficarão "bastante impressionados" com sua escolha. Além disso, ele exaltou o atual momento da economia americana, ao ressaltar que "as coisas estão indo bem para o nosso país e para a nossa economia", com mais empregos chegando aos EUA e com o avanço nos salários.

Os dois "finalistas" ao cargo de presidente do Fed são o atual diretor da instituição Jerome Powell e o economista John Taylor, que é professor na Universidade de Stanford. De acordo com o site de apostas PredictIt, Powell aparece com 77% de chance, enquanto Taylor tem 20%. Já a atual presidente da autoridade monetária, Janet Yellen, corre por fora e tem 8% de chance de ser reconduzida ao posto, segundo as apostas no PredictIt.