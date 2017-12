Trump diz que Flynn "não tinha nada a esconder" e que suas ações foram legais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou o Twitter neste sábado para se pronunciar pela primeira vez sobre o caso de Michael Flynn, seu ex-conselheiro de Segurança Nacional que fez acordo com a Polícia Federal americana para testemunhar que foi instruído a fazer contato com autoridades russas durante as eleições de 2016 nos EUA. Flynn se declarou culpado por mentir ao FBI sobre seus contatos com os russos.

Trump disse que as ações de Flynn durante a campanha, ao se aproximar do embaixador da Rússia nos EUA, foram dentro da lei e que "não havia nada a esconder", e que toda a situação "é uma pena".

"Eu tive de demitir o General Flynn porque ele mentiu ao vice-presidente e ao FBI. Ele se considerou culpado dessas mentiras. É uma pena, porque suas ações durante o período de transição de governo foram legais. Não havia nada a esconder!", escreveu o presidente americano.

Em março deste ano, após Flynn sair do governo quando surgiram as suspeitas de que ele teria entrado em contato com autoridades russas durante as eleições, defendeu Flynn em mensagem no Twitter e disse que o então conselheiro devia pedir imunidade à Justiça e que estava ocorrendo uma "caça às bruxas".

"Mike Flynn devia pedir por imunidade, isso é uma caça às bruxas (uma desculpa pela grande perda das eleições) pela imprensa, pelos democratas, de proporções históricas".