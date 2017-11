Trump diz que fará "anúncio surpresa" amanhã na China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou que deve fazer um "anúncio surpresa", à medida em que se prepara para deixar a Coreia do Sul e partir para a China em sua viagem no continente asiático.

Durante um jantar oficial em sua homenagem em Seul, Trump disse que "teremos um dia animado amanhã por diversos motivos que as pessoas verão".

O presidente americano também declarou durante o evento que a parceria entre os EUA e a Coreia do Sul nunca foi tão forte, em meio as ameaças da Coreia do Norte.

"Estamos orgulhosos de estar ao lado de vocês (Coreia do Sul) por muitas décadas, como um amigo inabalável e aliado leal", disse Trump. Fonte: Associated Press.