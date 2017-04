Trump diz que EUA sairão do Nafta, caso ele não consiga uma renegociação justa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira que, caso ele não consiga liderar uma renegociação justa do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês), ele irá tirar o país do pacto.

Ao receber o presidente da Argentina, Maurício Macri, na Casa Branca, Trump voltou a dizer que foi eleito mesmo prometendo que irá iniciar uma renegociação do Nafta e que o acordo tem sido horrível para os EUA, apesar de ser bom para o Canadá e para o México. Na noite de ontem, a Casa Branca informou que o republicano havia conversado com o presidente do México, Enrique Peña Nieto, e com o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, após relatos de que ele poderia assinar, em breve, um decreto que tirasse os EUA do acordo.

Trump também afirmou que pretende ter uma boa parceria com Macri e que considera a Venezuela uma "bagunça".

