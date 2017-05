Trump diz que está "muito próximo" de indicar novo diretor do FBI

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que está "muito próximo" de indicar um novo diretor para o Federal Bureau of Investigation (FBI), em substituição a James Comey, que ele demitiu há mais de uma semana. Trump também afirmou que o senador Joe Lieberman, de Connecticut, é um de seus nomes favoritos para o cargo.

Lieberman esteve entre quatro candidatos que Trump entrevistou na Casa Branca na última quarta-feira.

"Estamos muito próximos (de ter) um diretor do FBI, disse Trump, ao ser perguntado ontem sobre o assunto, durante coletiva de imprensa ao lado do presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, acrescentando que o anúncio do novo chefe do FBI seria feito "em breve".

Trump parte na tarde desta sexta-feira para sua primeira viagem ao exterior, num giro que o deixará afastado de Washington por mais de uma semana. O presidente disse que poderia fazer a indicação ao FBI antes de iniciar a viagem. Fonte: Associated Press.

