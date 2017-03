Trump diz que espera realizar acordo para a área da saúde em breve

Em um jantar com senadores do Partido Republicano na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que espera fazer um acordo para a área da saúde em breve, após a derrota do bilionário, sofrida na semana passada, quando o projeto republicano para a saúde não conseguiu votos suficientes para ser aprovado na Câmara dos Representes e foi retirado da pauta.

Segundo Trump, um acordo para a área da saúde acontecerá "muito em breve". Ele afirmou que sabe "que todos nós vamos fazer um acordo sobre cuidados de saúde. E isso é muito fácil". O republicano também afirmou que se vê trabalhando com os democratas, potencialmente, em questões como infraestrutura e investimentos nas forças armadas. "Espero que os projetos comecem a ser bipartidários, porque todos realmente queremos a mesma coisa: grandeza para este país que amamos."

Ao receber os senadores na Casa Branca, Trump não mencionou o episódio da Câmara e também não forneceu detalhes sobre como planejava que os legisladores chegassem a um consenso sobre uma lei de saúde que revogue e substitua o Ato de Cuidado Acessível, que ficou conhecido como Obamacare.

