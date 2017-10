Trump diz que equipes de ajuda não podem ficar em Porto Rico "para sempre"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou na manhã desta quinta-feira em sua conta no Twitter o caso de Porto Rico, ilha destruída por fortes chuvas. Segundo Trump, porém, as equipes de resgate e os militares americanos enviados não podem ficar no local "para sempre".

Trump citou uma declaração segundo a qual Porto Rico tem uma crise financeira "feita por ele mesmo". Segundo o presidente americano, há falta de prestação de contas por parte do governo local da ilha. "O Congresso em Washington decidirá quanto gastar", afirmou Trump, para quem o setor elétrico e a infraestrutura do país estavam "um desastre" antes dos furacões.

