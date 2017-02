Trump diz que é mentira que política de imigração na Suécia funciona bem

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a usar o Twitter para falar sobre a polêmica em torno de seus comentários sobre a Suécia. Trump afirmou que seriam falsas as informações da imprensa de que a entrada de imigrantes no país teve bons resultados.

"Deem um tempo para o público - A mídia de NOTÍCIAS FALSAS está tentando dizer que a imigração em larga escala para a Suécia está funcionando maravilhosamente. NÃO!", escreveu o republicano.

No sábado, o presidente norte-americano causou um rebuliço nas mídias sociais ao sugerir em um comício que um incidente grave teria ocorrido na Suécia um dia antes. "Observem o que aconteceu na noite de ontem na Suécia", disse Trump, ao falar de terrorismo na Europa.

A Suécia desmentiu a informação e os cidadãos do país chegaram a ridicularizar Trump pelos comentários nas mídias sociais. No domingo, o republicano tentou se explicar em mensagem no Twitter e afirmou que sua declaração foi em referência a uma reportagem do canal Fox News sobre imigração na Suécia, que abordava um suposto aumento da violência no país em decorrência da entrada de imigrantes.

