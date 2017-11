Trump diz que deveria ter deixado jogadores de basquete na cadeia

O presidente Donald Trump disse no Twitter que ele deveria ter deixado três jogadores de basquete da UCLA acusados de furto na China na prisão. A mensagem foi publicada depois que o pai do jogador LiAngelo Ball minimizou o envolvimento do Trump na libertação dos jogadores, durante uma entrevista nesta sábado para a ESPN.

Trump disse que ele abordou a questão da detenção dos jogadores com o presidente chinês, Xi Jinping, durante encontro recente em Pequim. Os jogadores voltaram para os EUA na semana passada. Eles foram indefinidamente suspensos do time.