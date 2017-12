Trump diz que democratas pagarão "preço político" por não apoiarem reforma

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está dando uma "volta da vitória" em Nova York após a aprovação da reforma tributária no Senado americano e afirmou, em um eventos para arrecadação de fundos, que os democratas irão pagar um "preço político" grande nas próximas eleições por não terem apoiado o projeto.

Em um primeiro evento de três em que participa em Nova York para arrecadar US$ 6 milhões, Trump destacou que o projeto foi aprovado sem o apoio de nenhum político do Partido Democrata. Fonte: Associated Press.