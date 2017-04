Trump diz que criação de empregos está 'no topo da nossa agenda'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu com CEOs de diversas empresas americanas nesta terça-feira, onde reforçou que a criação de empregos está "no topo" da agenda de seu governo. O republicano voltou a dizer que irá reduzir impostos e que pretende eliminar regulações as quais considera "inúteis".

Trump repetiu que o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês) é um desastre e que, por muito tempo, a produção em solo americano foi "punida". "Vamos reverter isso", disse o presidente americano, que afirmou que pretende manter algumas das regulações da lei Dodd-Frank, mas que a maioria será substituída.

