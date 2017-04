Trump diz que "algo deve acontecer" com presidente da Síria, Bashar al-Assad

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu nesta quinta-feira que o presidente da Síria, Bashar al-Assad, pode ter de deixar o poder, após o ataque com arma química ocorrido nesta semana no país. Falando a repórteres a bordo do Air Force One, Trump disse que o que ocorreu na Síria é "uma desgraça para a humanidade".

"Ele está lá e eu acho que no comando das coisas portanto algo deve acontecer", afirmou Trump sobre Assad. O presidente disse que deve haver uma resposta, mas não discutiu o que os EUA poderiam fazer, após o ataque químico. O presidente americano afirmou que o ataque "não deveria ter acontecido e não deveria ser permitido que isso ocorresse".

Trump disse que pode falar ao presidente russo, Vladimir Putin, sobre a situação na Síria. A Rússia é um importante aliado do governo de Assad. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários