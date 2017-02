Trump diz apoiar Otan, mas pondera que parceiros cumpram obrigações

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira apoiar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), mas ponderou que os parceiros precisam "cumprir suas obrigações financeiras".

"Esperamos que nossos parceiros, sejam na Otan, no Oriente Médio ou no Pacífico, assumam um papel direto e significativo nas operações estratégicas e militares, e que paguem sua parte justa do custo", afirmou. "Nós vamos respeitar as instituições históricas, mas nós também vamos respeitar os direitos soberanos das nações".

Trump aproveitou para reconhecer os erros do passado e disse querer "estabilidade e harmonia, não guerra e conflitos". "O tempo de pensar pequeno acabou, o tempo de brigas triviais acabou", complementou.

Ao fim do discurso, ele ainda pediu que os cidadãos "abraçassem a renovação do espírito americano" e que os congressistas "sonhassem grande". (Flavia Alemi - [email protected] )

