Trump diz acreditar que não será alvo de pedido de impeachment

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi ao Capitólio para um encontro com senadores republicanos e, antes da reunião, afirmou que não pensa que os democratas pedirão por seu impeachment. Os comentários foram feitos após a deputada oposicionista Rashida Tlaib (Michigan) escrever uma carta a outros deputados democratas onde pressionou os legisladores a criar uma comissão que "indagaria se o presidente Trump cometeria crimes passíveis de impeachment".

O pedido de Tlaib vem mesmo depois que a investigação do conselheiro especial Robert Mueller sobre a interferência russa na eleição presidencial americana de 2016 apontou que nem Trump nem sua campanha conspiraram com o Kremlin durante a campanha. No entanto, Mueller não chegou a uma conclusão sobre um possível crime de obstrução de justiça cometido pelo republicano. "Acredito firmemente que o Comitê Judiciário da Câmara deve procurar saber se Trump cometeu crimes conforme designado pela Constituição dos EUA e, se os fatos apoiarem essas conclusões, o Congresso deve iniciar um processo de impeachment", escreveu a deputada.