Trump diz acreditar em negação de Putin sobre interferência em eleição americana

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, falaram, entre outros temas, sobre as suspeitas de intervenção da Rússia nas eleições americanas, em entrevista coletiva nesta segunda-feira em Helsinque, na Finlândia, onde se reuniram por cerca de duas horas.

"Não interferimos na eleição americana, nem o faremos", declarou Putin. Negando as conclusões contrárias de serviços de inteligência dos Estados Unidos, o presidente russo afirmou que "nunca interferimos nem o faremos em questões americanas".

Trump alegou ter "confiança em meus serviços de inteligência, mas acredito na forte e poderosa negação do presidente. Não houve nenhum conluio na eleição presidencial com a Rússia e todos sabem disso", afirmou, destacando que a vitória foi fruto de uma "ótima campanha".

O presidente americano ainda enalteceu o fato de Putin ter oferecido reforços para auxiliarem as investigações do caso. "Não vejo porquê a Rússia teria interferido", disse. Para Putin, as acusações não passam de "rumores".