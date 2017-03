Trump diz a Merkel que há muito interesse em colaboração com Alemanha

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um discurso introdutório, ao receber na Casa Branca a chanceler da Alemanha, Angela Merkel. Sentado à mesa diante da líder europeia, Trump ressaltou o forte interesse na colaboração bilateral.

Trump fez uma série de elogios à Alemanha, como sua força de trabalho qualificada e seus programas de treinamento vocacional, dizendo que esse modelo é uma inspiração para seu governo. Além disso, citou a presença de representantes do setor privado, que também têm interesse em trabalhar junto com empresas alemãs.

O presidente americano disse que busca um modelo educacional similar, que possa preparar as pessoas para o mundo do trabalho, já que, segundo ele, haverá um forte crescimento no emprego nos EUA durante seu mandato. Também disse ser uma honra receber Merkel e que tinha muito interesse no diálogo com ela.

