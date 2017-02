Trump discute combate ao terrorismo com presidente da Turquia

A Casa Branca disse que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, discutiram o comprometimento de ambos os líderes no combate ao terrorismo "em todas as suas formas".

De acordo com a presidência, Trump reiterou o apoio de Washington à Turquia, "como um parceiro estratégico e aliado da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan)", em uma ligação telefônica com Erdogan, nesta terça-feira. Trump também elogiou o papel da Turquia no combate ao Estado Islâmico.

A relação entre Turquia e EUA foi estremecida no governo do ex-presidente americano, Barack Obama, ao passo em que Ancara expressava frustração com a relutância dos americanos em extraditar um clérigo muçulmano que a Turquia acusa de ter orquestrado um golpe militar que falhou em julho do ano passado. Fonte: Associated Press.

