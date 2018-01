Trump deve pedir apoio dos democratas em tradicional discurso ao Congresso

Em seu primeiro Discurso sobre o Estado da União na noite desta terça-feira (30), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve pedir apoio dos democratas para aprovar sua nova legislação sobre imigração. Para conseguir esse apoio, o tom do pronunciamento deve ser mais conciliador do que o habitual.

O tradicional Discurso sobre o Estado da União é um relatório apresentado anualmente pelo presidente ao Congresso, e geralmente não só reporta as condições em que o país se encontra, mas também permite ao governante apresentar sua proposta legislativa (que necessita da cooperação do Congresso) e as prioridades nacionais

Durante a cerimônia de posse do novo secretário de Saúde, Alex Azar, nesta segunda (29), Trump disse que a reforma migratória precisará do apoio tanto do Partido Republicano quanto do Partido Democrata, porque, segundo ele, “os republicanos não têm os votos necessários para fazê-la de outro jeito”.

O presidente também disse que vai falar sobre seus esforços para diminuir barreiras ao comércio para a exportação de bens norte-americanos e voltou a afirmar que “o mundo tirou vantagem dos Estados Unidos em temas de comércio por muitos anos”.

Em uma entrevista para a rede de televisão CNBC, o conselheiro-chefe para assuntos econômicos de Trump, Gary Cohn, disse que o presidente também deve focar em seu plano de infraestrutura para o país, que inclui investimentos de cerca de US$ 1,5 trilhão. O plano seria o próximo passo na agenda econômica de Trump, depois dele ter revisto regulamentações e aprovado a reforma tributária no final do ano passado.

“Hoje nós temos um processo para aprovação de projetos de infraestrutura que demora de sete a dez anos para construir estradas relativamente simples. Nós queremos simplificar isso para não mais do que dois anos”, disse Cohn. Ele também afirmou que o presidente deve focar em temas de segurança durante seu discurso.