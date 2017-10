Trump deve pedir apoio de aliados contra Coreia do Norte em viagem para Ásia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump deve aumentar a pressão sobre seus aliados na Ásia em relação ao programa nuclear da Coreia do Norte em uma viagem programada em novembro.

Segundo a Casa Branca, Trump visitará o Japão, Coreia do Sul, China, Vietnã e Filipinas do dia 3 de novembro ao dia 14 do mesmo mês. Ele também fará uma parada no Havaí.

De acordo com comunicado do governo, o presidente americano se encontrará com Moon Jae-in, presidente da Coreia do Sul para "pedir que a comunidade internacional se una para aumentar a pressão sobre a Coreia do Norte".

No Japão, Trump deve se reunir com o primeiro-ministro Shinzo Abe e participar de um encontro com famílias "de cidadãos japonesas que foram capturados pelo regime norte-coreano".

O presidente americano também se encontrará os líderes da China, Vietnã e Filipinas deve participar de cúpulas sobre comércio. Fonte: Associated Press.

