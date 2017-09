Trump deve fazer "importante anúncio hoje" sobre sanções contra Coreia do Norte

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve impor novas sanções contra a Coreia do Norte, afirmou o assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, H.R. McMaster, em entrevista na rede de notícias CNN.

"O presidente irá fazer um importante anúncio sobre a continuidade de nossos esforços para resolver esse problema com a Coreia do Norte", disse McMaster.

Segundo o assessor, Trump deve realizar o anúncio durante encontros com o presidente da Coreia do Sul e o primeiro-ministro do Japão, que ocorrem mais tarde.

