Trump deve assinar decretos para revogar regras ambientais da era Obama

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está planejando assinar um novo decreto para que seja revogada a maioria das leis do governo do ex-presidente Barack Obama sobre regulamentações ambientais relativas às águas. Trump pretende direcionar o fim da defesa legal da regra, de acordo com um rascunho obtido pelo Wall Street Journal.

O decreto é uma das duas ordens executivas que Trump deve emitir para tentar reverter as regras ambientais da era Obama. A segunda pede pela revogação da lei de redução de emissão de carbono de usinas de energia. Um porta-voz da Casa Branca se recusou a comentar.

O processo de revogação pode levar anos, e Trump deve enfrentar grupos de proteção ambiental na justiça. A Casa Branca agora planeja assinar dois decretos em momentos separados, mas ainda não forneceu detalhes. Fonte: Dow Jones Newswires.

