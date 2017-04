Trump deve assinar decreto para expandir extração offshore de petróleo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai assinar um decreto, nesta sexta-feira, que pode levar a uma futura expansão da extração de petróleo nos oceanos Ártico e Atlântico.

O decreto vai orientar o Departamento do Interior a revisar um plano que estabelece quais regiões estarão abertas à extração offshore.

Esse será o mais novo esforço de Trump para desmantelar o legado ambiental de seu antecessor, Barack Obama, e parte de sua promessa de explorar as reservas de petróleo intocadas do país. Fonte: Associated Press.

