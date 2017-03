Trump deu à CIA poder para lançar ataques com drones, dizem fontes

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu à CIA nova autoridade para conduzir ataques contra suspeitos de terrorismo, afirmaram funcionários do governo do país. Agora, a agência poderá também lançar ataques com drones, aeronaves não tripuladas.

No governo de Barack Obama, a CIA usava os drones para coletar informações e então os militares realizavam eventuais ataques. A CIA não tem obrigação de divulgar o número de suspeitos ou civis que mata em ataques aéreos, enquanto o Pentágono precisa tornar públicos seus ataques aéreos.

A CIA já usou essa nova autoridade no fim de fevereiro para matar um graduado líder da Al-Qaeda na Síria, Abu al-Khayr al-Masri, disseram funcionários americanos. Questionados, porta-vozes do Pentágono e da CIA não quiseram comentar o assunto. Fonte: Dow Jones Newswires.

