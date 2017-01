Trump determina construção de muro na fronteira com México

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje medidas para "assegurar a segurança e a integridade territorial dos Estados Unidos, assim como assegurar que as leis de imigração do país sejam fielmente executadas". Um dos dois textos assinados por Trump prevê a construção de um muro na fronteira com o México.

Em discurso, Trump destacou que "uma nação sem fronteiras não é nação". Segundo ele, de hoje em diante, os EUA voltam a ter controle de suas fronteiras. Para Trump, as medidas ajudarão a salvar vidas dos dois lados da fronteira. Ele ainda destacou que a relação dos EUA com o México vai melhorar e que uma economia saudável no país vizinho é muito positivo para os americanos.

Segundo Trump, as medidas relativas a fronteira e imigração ainda incluem a criação de uma unidade no Departamento de Segurança Nacional para tratar de casos envolvendo imigrantes. "Vamos tirar os criminosos dos EUA rapidamente", prometeu. "Vamos salvar milhares de vidas", afirmou, acrescentando que o objetivo é proporcionar comunidades seguras, dignidade e igualdade para todos.

Durante seu pronunciamento, Trump enfatizou que por anos a mídia ignorou as histórias de americanos feridos por imigrantes. "Não podemos ignorar as pessoas feridas pela política de fronteiras abertas", comentou, dando exemplo de americanos que foram mortos no país por imigrantes ilegais.

