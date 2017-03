Trump demite procurador que combateu fraude financeira em Wall Street

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu o procurador Preet Bharara. "Não renunciei. Fui demitido há alguns instantes", diz o procurador de Nova York hoje (11) no Twitter.

O procurador é famoso por combater a fraude financeira em Wall Street. Ele foi demitido após ter se recusado a renunciar. Ele foi um dos 46 procuradores nomeados pelo governo anterior, de Obama, que o Departamento de Justiça solicitou que renunciassem na última sexta-feira (10). Eram os últimos que continuavam nos cargos, os demais já haviam pedido demissão antes da posse de Trump.

"Ser um procurador em Nova York será sempre a maior honra da minha vida profissional", complementou Bharara na rede social.

A substituição da maioria dos procuradores federais é algo habitual quando há trocas presidenciais, mas Bharara encontrava-se em uma situação particular. Em novembro, enquanto era ainda presidente eleito, Trump reuniu-se com o procurador e pediu que continuasse no cargo.

Até agora se desconhece a razão pela qual o presidente mudou de opinião.

O promotor foi nomeado em 2009 e era um dos mais midiáticos dos Estados Unidos, atuou em casos de terrorismo internacional, narcotráfico e fraudes em Wall Street. Ele levou à prisão vários banqueiros e políticos por casos de corrupção.

As informações foram divulgadas pela Agência Télam com base em agências internacionais de notícias.

* Com informações da Télam

