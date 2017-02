Trump defende veto imigratório e sugere que juízes têm posições políticas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou os três juízes que participam de um painel que analisa a petição do governo norte-americano para reinstaurar o decreto anti-imigração, que foi bloqueado temporariamente por um juiz federal, e sugeriu que suas posições podem ser políticas. "Não quero chamar juízes de tendenciosos, mas os tribunais parecem movidos por questões políticas", disse o presidente.

Em um evento da Associação de Xerifes de Grandes Cidades, Trump afirmou que ouviu o painel do Tribunal de Apelações, que ocorreu ontem, e que foi "vergonhoso". "Eu ouvi os advogados e o painel dos juízes e não posso acreditar no que eles falaram", declarou.

Ele reiterou que o veto imigratório foi feito para garantir a segurança dos EUA. "Hoje é um dia triste, pois a segurança do país está em risco. Querem tirar nossas armas contra o terrorismo talvez por questões políticas", comentou.

No encontro, o presidente norte-americano leu na íntegra o decreto e disse que o texto "não poderia ser mais preciso" e que "foi escrito de forma perfeita". Trump sugeriu que o painel de juízes não entendeu o decreto, ao passo que ele entende tudo o que acontece "quase melhor do que todo mundo".

Ontem, 9º Circuito de Cortes de Apelação, em San Francisco, fez uma audiência de pouco mais de uma hora para ouvir a defesa de Trump, que quer derrubar a suspensão sobre o decreto que impede temporariamente a entrada de visitantes de sete países de maioria muçulmana aos EUA. Também foram ouvidos os argumentos do Estados de Washington e Minnesota, impulsionadores do recurso que motivou a suspensão temporária do veto imigratório. No final, a juíza Michelle Friedland afirmou que os três juízes responsáveis pelo caso decidirão o assunto "o mais rápido possível".

