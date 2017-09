Trump defende reforma tributária para atrair empresas de volta aos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender nesta manhã a realização de uma reforma tributária no país, voltada principalmente para as empresas e para a classe média.

"Minha prioridade é trazer as empresas de volta aos EUA. Queremos empresas que produzam empregos neste país", afirmou Trump ao chegar nesta manhã na Florida, onde visitará áreas afetadas pela passagem do furacão Irma.

Segundo Trump, é necessário baixar impostos para tornar a produção no país mais atrativa e também para beneficiar a classe média. O projeto que está sendo negociado com parlamentares prevê uma redução do imposto corporativo de 35% para 15%.

Veja Também

Comentários