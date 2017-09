Trump defende reforma que reduza "dramaticamente" impostos para trabalhadores

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu em artigo no diário Milwaukee Journal Sentinel seu projeto de reforma tributária. Segundo ele, as mudanças podem cortar "dramaticamente" os impostos pagos por trabalhadores e pelas famílias americanas em geral.

"Nosso plano reduzirá dramaticamente o imposto de renda para os trabalhadores e as famílias americanos. Ele irá quase dobrar a dedução padrão para ajudar as famílias a seguir adiante. Tornará nosso complexo código tributário em um mais simples e justo. Colocará dinheiro nos bolsos das pessoas que o merecem", afirmou Trump. "E isso trará de volta empregos americanos ao tornar nossos negócios novamente competitivos", argumentou.

A reforma defendida pela Casa Branca é "pró-crescimento, pró-empregos, pró-trabalhador e pró-americana", disse Trump. Segundo ele, todos os partidos deveriam "se unir em nome do bom senso" na questão.

O artigo de Trump foi enviado especificamente ao jornal. Um porta-voz da Casa Branca disse que o Wisconsin era "o coração da América" e que "a imprensa local e regional tende a dar mais tempo para discutir os temas que são de maior preocupação das famílias americanas, como empregos e impostos", de acordo com a página do próprio jornal. Trump tem uma relação conflituosa com boa parte da imprensa, sobretudo com veículos grandes como o jornal The New York Times e a emissora CNN.

