Trump defende que senadores republicanos aprovem reforma na saúde nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esperar que os senadores republicanos votem por nova legislação que busca substituir a lei de reforma de saúde aprovada por seu antecessor, Barack Obama. No Twitter, Trump qualificou o plano discutido como "ótimo" e capaz de acabar com o chamado Obamacare.

Os senadores republicanos Lindsey Graham, da Carolina do Sul, e Bill Cassidy, da Louisiana, são os defensores da mudança. A lei iria reverter pilares centrais da reforma na saúde de Obama e os substituiria por um modelo no qual Estados poderiam determinar suas próprias regras para cobertura de saúde. Anteriormente, os senadores republicanos não chegaram a um acordo sobre outro projeto para acabar com a lei do governo Obama.

Trump ainda criticou o senador republicano Ran Paul, do Kentucky, por ser contrário à lei de reforma na saúde. Segundo o presidente, Paul é "uma força tão negativa quando se fala em consertar o sistema de saúde". Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários